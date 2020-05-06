На ночь закрывают два саратовских железнодорожных переезда

6 Май 2020 2020-05-06T14:34:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В связи с ремонтными работами с 20:00 7 мая до 4:00 8 мая будет закрыт железнодорожный переезд на 259-м км перегона Тарханы — Липовский. Он пересекается с трассой Расловка-2 в Саратовском районе.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в ПривЖД.

Также закрыт доступ на переезд на 5 км перегона Саратов-3 — Примыкание, который пересекается с Ново-Астраханским шоссе в Заводском районе областного центра.

Ограничения введены по той же причине, они продлятся с 20:00 7 мая до 6:00 8 мая.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU