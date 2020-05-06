2020-05-06T14:34:29+03:00
Общество

На ночь закрывают два саратовских железнодорожных переезда

Ограничения связаны с ремонтом
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В связи с ремонтными работами с 20:00 7 мая до 4:00 8 мая будет закрыт железнодорожный переезд на 259-м км перегона Тарханы — Липовский. Он пересекается с трассой Расловка-2 в Саратовском районе.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в ПривЖД.

Также закрыт доступ на переезд на 5 км перегона Саратов-3 — Примыкание, который пересекается с Ново-Астраханским шоссе в Заводском районе областного центра.

Ограничения введены по той же причине, они продлятся с 20:00 7 мая до 6:00 8 мая.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мошенники прикинулись подругой жительницы Саратова и выманили 20 тыс. рублей
Панков призвал при строительстве тротуаров в Саратове больше слушать общественников и следить за качеством
Губернатор Саратовской области Радаев уволил зампреда
Не все ожидания оправдались: Дмитрий Тепин уходит с поста главы Энгельсского района
Самоизоляция в Саратове: скрипач устроил cольный концерт в Октябрьском ущелье
Закупка масок по 425 рублей: саратовский Минздрав заново проанализирует рынок и будет заказывать маски маленькими партиями
Сдача ЕГЭ в Саратове 2020: Сроки могут перенести на июль
На ночь закрывают два саратовских железнодорожных переезда
Жителей Саратовской области завтра ожидают ливни
Коронавирус в Саратове, последние новости на 6 мая: В Минздраве озвучили количество смертей
Проекты Саратовской области стали победителями Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц
Панков: Володин исполнил все обещания, данные ветеранам Петровска
Более 750 человек обследованы в саратовских психоневрологических интернатах, где выявили вспышки коронавируса
Коронавирус в Саратове: На карантин готовятся закрыть еще один район