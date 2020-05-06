На ночь закрывают два саратовских железнодорожных переезда
В связи с ремонтными работами с 20:00 7 мая до 4:00 8 мая будет закрыт железнодорожный переезд на 259-м км перегона Тарханы — Липовский. Он пересекается с трассой Расловка-2 в Саратовском районе.
Об этом «КП-Саратов» сообщили в ПривЖД.
Также закрыт доступ на переезд на 5 км перегона Саратов-3 — Примыкание, который пересекается с Ново-Астраханским шоссе в Заводском районе областного центра.
Ограничения введены по той же причине, они продлятся с 20:00 7 мая до 6:00 8 мая.
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ИСТОЧНИК KP.RU