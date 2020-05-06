Жителей Саратовской области завтра ожидают ливни
В Саратовской области завтра, 7 мая, ожидается сильный дождь — 15 мм и более.
- Ночью и днем местами по региону сохранится сильный ветер юго-восточного направления с порывами до 15–17 м/с. Местами гроза, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС.
Этим явлениям присвоили желтый уровень опасности.
Также в главке напоминают, что с 7 по 8 мая в большинстве районов региона сохранится четвертый класс горимости.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU