Жителей Саратовской области завтра ожидают ливни

6 Май 2020 2020-05-06T13:12:07+03:00

Ночью и днем будет сильный ветер

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В Саратовской области завтра, 7 мая, ожидается сильный дождь — 15 мм и более.

- Ночью и днем местами по региону сохранится сильный ветер юго-восточного направления с порывами до 15–17 м/с. Местами гроза, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС.

Этим явлениям присвоили желтый уровень опасности.

Также в главке напоминают, что с 7 по 8 мая в большинстве районов региона сохранится четвертый класс горимости.

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ИСТОЧНИК KP.RU