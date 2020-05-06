2020-05-06T13:15:16+03:00
Общество

Коронавирус в Саратове, последние новости на 6 мая: В Минздраве озвучили количество смертей

Большей части умерших не ставят диагноз «коронавирус»
Екатерина Семенова
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Большинство скончавшихся пациентов с COVID-19 умерли от иных патологийБольшинство скончавшихся пациентов с COVID-19 умерли от иных патологийФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Отвечая на вопрос корреспондента «КП-Саратов», первый замминистра Станислав Шувалов уточнил точное количество умерших от коронавируса и сопутствующих заболеваний у пациентов с COVID-19.

- Трое умерли от коронавируса. Еще восемь пациентов с COVID-19 умерли от других патологий. Еще четверо, которые умерли с диагнозом «коронавирус», по ним еще устанавливается точная причина смерти, — пояснил Шувалов.

Напомним, сегодня, возможно, будет принято решение о закрытии на карантин еще одного района Саратовской области, где произошла вспышка коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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