Коронавирус в Саратове, последние новости на 6 мая: В Минздраве озвучили количество смертей

6 Май 2020 2020-05-06T13:15:16+03:00

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Отвечая на вопрос корреспондента «КП-Саратов», первый замминистра Станислав Шувалов уточнил точное количество умерших от коронавируса и сопутствующих заболеваний у пациентов с COVID-19.

- Трое умерли от коронавируса. Еще восемь пациентов с COVID-19 умерли от других патологий. Еще четверо, которые умерли с диагнозом «коронавирус», по ним еще устанавливается точная причина смерти, — пояснил Шувалов.

Напомним, сегодня, возможно, будет принято решение о закрытии на карантин еще одного района Саратовской области, где произошла вспышка коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU