Коронавирус в Саратове, последние новости на 6 мая: В Минздраве озвучили количество смертей
Отвечая на вопрос корреспондента «КП-Саратов», первый замминистра Станислав Шувалов уточнил точное количество умерших от коронавируса и сопутствующих заболеваний у пациентов с COVID-19.
- Трое умерли от коронавируса. Еще восемь пациентов с COVID-19 умерли от других патологий. Еще четверо, которые умерли с диагнозом «коронавирус», по ним еще устанавливается точная причина смерти, — пояснил Шувалов.
Напомним, сегодня, возможно, будет принято решение о закрытии на карантин еще одного района Саратовской области, где произошла вспышка коронавируса.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU