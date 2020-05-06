Панков: Володин исполнил все обещания, данные ветеранам Петровска

6 Май 2020 2020-05-06T12:59:48+03:00

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Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал о реализации проектов председателя Госдумы Вячеслава Володина в Петровске.

- Володин исполнил все обещания, данные ветеранам Петровска. Так, отремонтировали здание, где учился герой войны Панфилов. Этот мемориальный комплекс стал не только историческим объектом, он стал визитной карточкой Петровска. Зданием музея можно гордиться! Сейчас музей наполняется экспонатами. К 75-летию Победы появились новые выставки.

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Все же думаю, что столь значимые для области объекты могла и министр культуры посетить. Не просим чиновников лезть в стройку, от них иногда только удорожание сметы идет. А вот решать вопросы экспозиции, переименования, юридического статуса — точно их дело.

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В школе №3, куда Володин также выделил средства, провели реставрацию. Новый памятник, площадка школьная, парк героев — все сохранено. Также преобразился школьный музей Панфилова. Он уютен, практичен. Музей еще долго будет нести дух истории, сохраняя память о подвигах наших земляков, которые внесли вклад в Великую Победу, — отметил Панков.

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ИСТОЧНИК KP.RU