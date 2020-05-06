Коронавирус в Саратове: На карантин готовятся закрыть еще один район
Об этом заявила замруководителя регионального Роспотребнадзора
Надежда МатвееваФото: Дарья Вострикова
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Надежда Матвеева, замруководителя регионального Роспотребнадзора напомнила, что на сегодняшний день уже закрыты от внешнего мира Ершовский и Балтайский районы, села Озерное в Аткарском районе, Черкасское и Спасское в Вольском районе.
- Сегодня готовится предложение по закрытию Краснокутского района, — заявила Матвеева на брифинге 6 мая.
География распространения коронавируса в Саратовской области
ИСТОЧНИК KP.RU