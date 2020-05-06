Коронавирус в Саратове, последние новости 6 мая 2020: рост заболеваемости связан с выходом людей на улицу

6 Май 2020 2020-05-06T12:55:38+03:00

Изменить размер текста: A A

На брифинге в Минздраве Саратовской области первый замминистра Станислав Шувалов рассказал, что всего с начала эпидемии коронавируса в Саратовской области 135 человек уже переболели и выздоровели: 71 мужчина и 58 женщин. Среди выздоровевших шесть детей.

В основном все новые заболевшие — лица трудоспособного возраста. Всего заражены 411 мужчин, остальные женщины. Напомним, на утро 6 мая в регионе уже 835 человек подхватили COVID-19.

На 100 тыс. населения в Саратовской области индекс заболеваемости — 34,4.

Сегодня на аппаратах ИВЛ в регионе находятся 15 человек.

Всего в стационарах 349 человек, 336 на амбулаторном — в домашней изоляции.

- Еще раз обращаюсь к населению. Все эти праздничные дни видел, сколько людей на улицах. Это совершенно недопустимо. Рост заболеваемости связан в том числе с этим, — заявил Шувалов.

География распространения коронавируса в Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU