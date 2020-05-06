Индекс самоизоляции в Саратове на 6 мая: 2 балла
Сегодня, 6 мая, в Саратове на 12:50 индекс самоизоляции, по данным Яндекса, составляет 2 балла.
Этот показатель рассчитывается исходя из активности горожан в обычный день до эпидемии и сейчас. Чем выше цифра, тем прилежнее граждане соблюдают самоизоляцию.
Среди городов с населением свыше 500 тыс. человек Саратов занимает одну строчку с Липецком. В лидерах списка Махачкала (3,3).
Даже в миллионниках жители не так массово сидят дома, как в этом городе. Индекс в Москве составляет всего 2,7 балла, в Санкт-Петербурге — 2,1 балла.
География распространения коронавируса в Саратовской области
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ИСТОЧНИК KP.RU