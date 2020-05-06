Индекс самоизоляции в Саратове на 6 мая: 2 балла

6 Май 2020 2020-05-06T12:55:45+03:00

Местные жители совсем не сидят дома

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 6 мая, в Саратове на 12:50 индекс самоизоляции, по данным Яндекса, составляет 2 балла.

Этот показатель рассчитывается исходя из активности горожан в обычный день до эпидемии и сейчас. Чем выше цифра, тем прилежнее граждане соблюдают самоизоляцию.

Среди городов с населением свыше 500 тыс. человек Саратов занимает одну строчку с Липецком. В лидерах списка Махачкала (3,3).

Даже в миллионниках жители не так массово сидят дома, как в этом городе. Индекс в Москве составляет всего 2,7 балла, в Санкт-Петербурге — 2,1 балла.

География распространения коронавируса в Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU