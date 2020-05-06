Еще десять аппаратов ИВЛ готовятся к работе в клинике №2 имени Разумовского в Саратове

6 Май 2020 2020-05-06T12:49:03+03:00

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В городской клинической больнице №2 имени Разумовского в Саратове установлены и готовы к работе десять аппаратов искусственной вентиляции легких. Они поступили 3 мая и уже ожидают пациентов в реанимационном отделении.

Вчера, 5 мая, еще одна партия ИВЛ в количестве десяти штук поступила в Саратов. Оборудование закуплено за счет средств областного резервного фонда.

Напомним, по поручению главы региона выделено более 93 млн рублей на закупку 50 аппаратов ИВЛ для оснащения городской клинической больницы № 2 имени Разумовского.

ИСТОЧНИК KP.RU