2020-05-06T11:41:15+03:00
Общество

Сегодня песня «День Победы» впервые прозвучит на чувашском языке

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Песня победы - Чувашия.

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В Приволжском федеральном округе проходит масштабная акция — «Наш День Победы», инициированная аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. Сегодня к акции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, присоединилась Чувашская Республика. В рамках проекта все 14 регионов Приволжского федерального округа исполняют на родных языках самую знаменитую песню «День Победы».

Запись видеоролика проходила в феврале – начале марта 2020 года, до введения режима самоизоляции в России в связи с коронавирусной инфекцией.

За годы войны с территории Чувашии на фронт ушла пятая часть населения республики - более 208 тысяч ее жителей, из них больше половины погибли. Оставшиеся в тылу прилагали все усилия для обеспечения нужд фронта.

На чувашском языке песню «День Победы» исполнил артист Чувашской государственной филармонии Юрий Катков, а также солисты Чувашского государственного театра оперы и балета Маргарита Финогентова и Иван Николаев, популярные исполнители Алексей Московский и Ольга Пеганова.

К акции уже присоединились Республики Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Башкортостан и Татарстан, а также Самарская, Нижегородская, Саратовская области, Пермский край, Ульяновская и Пензенская области.

Песни творческих коллективов республик и областей с 25 апреля транслируются на местных и федеральных телеканалах и радиостанциях, их можно найти и в социальных сетях по хэштегам #песнипобедыПФО #нашденьпобеды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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