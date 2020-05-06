2020-05-06T11:40:10+03:00
Общество

В Саратове на два дня закрывают улицу Степана Разина

Идут работы на коммуникациях
Дарья Вострикова
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С сегодняшнего дня, 6 мая, в Саратове закрыта для проезда улица Степана Разина.

Как рассказали «КП-Саратов» в ПАО «Т Плюс», ограничения введены из-за ремонта коммуникаций, а именно замены трубопровода и установки нового компенсатора.

Вскрышные работы в круглосуточном режиме начнутся на этой улице сегодня, на участке между Кутякова и Московской. Они продлятся два дня, до 8 мая. Потом улицу откроют.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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