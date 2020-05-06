В Саратовской области будут судить мать, выбросившую новорожденного на мусорку
В Новобурасском районе Саратовской области 34-летнюю женщину обвинили в попытке убить младенца.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, преступление было совершено 11 ноября прошлого года.
По версии следствия, около 16 часов женщина родила ребенка в квартире своего знакомого. После этого она вынесла дочь на улицу и оставила на мусорке.
Потом гражданка пришла к себе домой и рассказала о случившемся матери. Та позвонила в скорую помощь, поэтому в итоге девочку удалось спасти.
Обвиняемая рассказывала разные версии произошедшего, но все же признала вину. Дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU