Над Саратовом и Энгельсом в День Победы пролетят стратегические бомбардировщики
В День Победы над Саратовом и Энгельсом пролетят стратегические бомбардировщики.
- Самолеты отправятся с Энгельсской авиабазы на парад Победы в Москву, но жители областного центра увидят их раньше остальных россиян. Клин Ту-95 пролетит в 9:02 над Саратовом на высоте 300 метров на скорости 600 км/ч. Затем в 9:42 над городом пройдет стратегический бомбардировщик Ту-160, который совместно с Ил-78 проведет имитацию дозаправки в воздухе, — сообщили «КП-Саратов» в секретариате вице-губернатора — председателя правительства Саратовской области Александра Стрелюхина.
Свой полет летчики посвящают 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Некоторые из них уже участвовали в парадах.
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ИСТОЧНИК KP.RU