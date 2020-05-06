Над Саратовом и Энгельсом в День Победы пролетят стратегические бомбардировщики

6 Май 2020 2020-05-06T12:27:52+03:00

Бомбардировщики из Энгельса пролетят низко над Саратовом, отправляясь на парад Победы в Москву

Они будут двигаться на воздушный парад Победы, который состоится в Москве

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В День Победы над Саратовом и Энгельсом пролетят стратегические бомбардировщики.

- Самолеты отправятся с Энгельсской авиабазы на парад Победы в Москву, но жители областного центра увидят их раньше остальных россиян. Клин Ту-95 пролетит в 9:02 над Саратовом на высоте 300 метров на скорости 600 км/ч. Затем в 9:42 над городом пройдет стратегический бомбардировщик Ту-160, который совместно с Ил-78 проведет имитацию дозаправки в воздухе, — сообщили «КП-Саратов» в секретариате вице-губернатора — председателя правительства Саратовской области Александра Стрелюхина.

Свой полет летчики посвящают 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Некоторые из них уже участвовали в парадах.

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ИСТОЧНИК KP.RU