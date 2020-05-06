В Саратовской области ищут пропавшую дезориентированную пенсионерку

6 Май 2020 2020-05-06T11:04:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Вольске Саратовской области ищут 68-летнюю Елену Седову, в девичестве — Табакова.

- Пенсионерка пропала 4 мая, — сообщили волонтеры «Лиза Алерт» в своей группе соцсети «ВКонтакте».

Приметы Елены Васильевной: рост 160 см, худощавое телосложение, волосы светло-русые с сединой, до плеч, глаза серые.

Предполагается, что пропавшая одета в темно-синюю кофту.

Пенсионерка может быть дезориентирована. Если вы видели Елену Седову, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU