В Саратовской области ищут пропавшую дезориентированную пенсионерку
В Вольске Саратовской области ищут 68-летнюю Елену Седову, в девичестве — Табакова.
- Пенсионерка пропала 4 мая, — сообщили волонтеры «Лиза Алерт» в своей группе соцсети «ВКонтакте».
Приметы Елены Васильевной: рост 160 см, худощавое телосложение, волосы светло-русые с сединой, до плеч, глаза серые.
Предполагается, что пропавшая одета в темно-синюю кофту.
Пенсионерка может быть дезориентирована. Если вы видели Елену Седову, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU