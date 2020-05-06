2020-05-06T10:51:06+03:00
Происшествия

В Саратовской области на майских 100 раз горел камыш

Всего произошло 250 возгораний
Дарья Вострикова
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В Саратовской области с 1 по 5 мая произошло 250 пожаров.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, из них 100 раз огнеборцы выезжали тушить сухую траву и камыш.

В регионе с 10 апреля действует противопожарный режим, согласно которому нельзя посещать леса, разводить открытый огонь, жечь мусор и сухую траву.

Гражданам напоминают о штрафах за несоблюдение этих правил, а также о безопасности на дачах. На участках должны быть средства для ликвидации огня, стоит следить за детьми, аккуратно обращаться с печью и электронагревательными приборами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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