В Саратовской области на майских 100 раз горел камыш
В Саратовской области с 1 по 5 мая произошло 250 пожаров.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МЧС, из них 100 раз огнеборцы выезжали тушить сухую траву и камыш.
В регионе с 10 апреля действует противопожарный режим, согласно которому нельзя посещать леса, разводить открытый огонь, жечь мусор и сухую траву.
Гражданам напоминают о штрафах за несоблюдение этих правил, а также о безопасности на дачах. На участках должны быть средства для ликвидации огня, стоит следить за детьми, аккуратно обращаться с печью и электронагревательными приборами.
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ИСТОЧНИК KP.RU