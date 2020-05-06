Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 6 мая: федеральный штаб подтвердил данные по региону

6 Май 2020 2020-05-06T10:45:05+03:00

В России за сутки подтверждено 10 599 диагнозов коронавируса

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Федеральный оперштаб подтвердил число заболевших коронавирусом в Саратовской области.

Напомним, ранее «КП-Саратов» сообщала о 98 подтвержденных случаях за сутки, по данным оперативного штаба региона.

Саратовская область вместе с Калужской областью разделила десятое место среди регионов страны по числу заражений за вчерашний день. Больше всего случаев зафиксировано в Москве — 5858.

В России за сутки выявлено 10 559 новых случаев коронавируса в 82 регионах, зафиксировано 86 летальных исходов. Выздоровели 1462 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU