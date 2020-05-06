Отключение воды в Энгельсе: аварийно-ремонтные работы обещают завершить после обеда

6 Май 2020 2020-05-06T10:34:20+03:00

Изменить размер текста: A A

С вечера воды нет в центральном районе в Энгельсе и в кварталах возле пляжа и набережной.

Причина – аварийно-реомнтные работы на Волоха,3. Как сообщили в МУП «Энгельс-Водоканал», подвоз воды организован по адресу: Л.Кассиля, 1 маг "Мелодия", Калинина-Кондакова картинг-центр.

С 21.00 вечером 5 мая ориентировочно до 14.00 6 мая без воды тысячи жителей домов в границах улиц от Халтурина до Петровской, от площади Свободы до Ленина, от Ленина до Бережной, от улицы Берег Волги до Дзержинского, а также на улице Театральная, Волоха, 1,1а,2,3,5,8.

Утром 6 мая ремонтные работы по адресу 148 Черниговской дивизии, 2 «снизили параметры водоснабжения» по адресам: 148 Черниговской див 2, 4, 4а, 6 Строительная 2, 4 Тельмана 29, 31 Ф.Энгельса 11. Здесь произошло отключение электроэнергии, работают горэлектросети. Вернуть нормальное давление воды в системе обещают к 13.00 6 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU