Сегодня инспекторы ГИБДД начали ловить саратовцев за рулем тонированных машин

6 Май 2020 2020-05-06T10:29:18+03:00

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Сегодня и завтра, 6 и 7 мая, Госавтоинспекция Саратова будет проводить рейд «Тонировка».

Как сообщили «КП-Саратов» в городской ГИБДД, инспекторы будут останавливать водителей с затемненными стеклами на машинах.

За такое административное нарушение шоферам грозит штраф 500 рублей.

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Вместе с постановлением им выдается требование о снятии тонировки. Если водитель вовремя не снимет пленку, то будет привлечен к ответственности по еще одной статье КоАП РФ. За это наказание уже до 15 суток ареста.

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ИСТОЧНИК KP.RU