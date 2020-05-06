В Энгельсе наркоман отобрал телефон у ребенка

6 Май 2020 2020-05-06T10:23:53+03:00

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Полиция раскрыла грабеж, который произошел 26 апреля в 13:45 на перекрестке Степной и Комсомольской улицы в Энгельсе.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по словам 50-летней местной жительницы, на этом месте кто-то отобрал у ее 14-летнего сына телефон.

Выяснилось, что к этому причастен 50-летний рецидивист, который ранее отбывал наказание за связанное с наркотиками преступление.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU