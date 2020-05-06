В Энгельсе наркоман отобрал телефон у ребенка
Полиция раскрыла грабеж, который произошел 26 апреля в 13:45 на перекрестке Степной и Комсомольской улицы в Энгельсе.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, по словам 50-летней местной жительницы, на этом месте кто-то отобрал у ее 14-летнего сына телефон.
Выяснилось, что к этому причастен 50-летний рецидивист, который ранее отбывал наказание за связанное с наркотиками преступление.
На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU