В Саратове можно оформить паспорт на велосипед

6 Май 2020 2020-05-06T10:14:31+03:00

Система паспортизации создана, чтобы в случае кражи транспорт было проще найти

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В Саратове Госавтоинспекция оформляет паспортизацию велосипедов.

Как сообщили «КП-Саратов» в городской ГИБДД, система создана, чтобы в случае кражи транспорт было проще найти.

Фото городской Госавтоинспекции

Оформление паспортизации занимает несколько минут. Гражданин может обратиться к инспекторам ДПС и указать марку велосипеда, серийный номер, отличительные особенности, информацию о лицах, которые также могут пользоваться им.

Информацию внесут в базу данных.

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ИСТОЧНИК KP.RU