В Саратове можно оформить паспорт на велосипед
В Саратове Госавтоинспекция оформляет паспортизацию велосипедов.
Как сообщили «КП-Саратов» в городской ГИБДД, система создана, чтобы в случае кражи транспорт было проще найти.
Фото городской Госавтоинспекции
Оформление паспортизации занимает несколько минут. Гражданин может обратиться к инспекторам ДПС и указать марку велосипеда, серийный номер, отличительные особенности, информацию о лицах, которые также могут пользоваться им.
Информацию внесут в базу данных.
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ИСТОЧНИК KP.RU