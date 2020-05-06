В Саратове на Ново-Астраханском шоссе ВАЗ влетел в иномарку

6 Май 2020 2020-05-06T10:12:25+03:00

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В Саратове у дома №67 на Ново-Астраханском шоссе в районе стадиона «Волга» произошла авария.

По данным портала «ЧП Саратов», водитель ВАЗ-2113 влетел в Renault Logan.

В результате столкновения никто не пострадал, на месте работали сотрудники ДПС и медики скорой помощи.

Обстоятельства выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU