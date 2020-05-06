2020-05-06T10:17:34+03:00
Общество

Обновлена карта распространения коронавируса в Саратовской области

Два района «чисты» от заражения
Ольга СимоноваЕкатерина Семенова
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Карта распространения коронавируса по районам Саратовской областиКарта распространения коронавируса по районам Саратовской областиФото: Ольга Симонова
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Обновлена карта распространения коронавируса в Саратовской области.

Два района области, Турковский и Воскресенский, до сих пор остаются «чистыми» от заражения. Пока там не выявлено ни одного заболевшего.

Больше всего случаев за минувшие сутки — сразу 34 — в Аткарском районе. Как сообщает оперативный штаб, основной очаг заражения — местный психоневрологический интернат.

Напомним, за сутки подтверждено 98 заражений. Всего с начала эпидемии — 835.

Большая часть заразившихся это контактные граждане. За последний день их 70 из 98. Еще 14 человек были выявлены среди больных пневмонией, девять приехали из Москвы с признаками ОРВИ, пятеро — из группы риска, обследованные в плановом порядке.

Выздоровели уже 135 человек, из которых двое — за последние сутки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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