6 Май 2020 2020-05-06T10:17:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Обновлена карта распространения коронавируса в Саратовской области.

Два района области, Турковский и Воскресенский, до сих пор остаются «чистыми» от заражения. Пока там не выявлено ни одного заболевшего.

Больше всего случаев за минувшие сутки — сразу 34 — в Аткарском районе. Как сообщает оперативный штаб, основной очаг заражения — местный психоневрологический интернат.

Напомним, за сутки подтверждено 98 заражений. Всего с начала эпидемии — 835.

Большая часть заразившихся это контактные граждане. За последний день их 70 из 98. Еще 14 человек были выявлены среди больных пневмонией, девять приехали из Москвы с признаками ОРВИ, пятеро — из группы риска, обследованные в плановом порядке.

Выздоровели уже 135 человек, из которых двое — за последние сутки.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU