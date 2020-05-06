2020-05-06T10:05:01+03:00
Происшествия

На балашовского депутата завели уголовное дело за мошенничество с землей

По версии следствия, он незаконно получил участок в селе Репное
Екатерина Семенова
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В Балашове Саратовской области завершено расследование уголовного дела о мошенничестве.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемым является районный депутат.

По версии следствия, в 2014 году, еще не будучи избранным в собрание депутатов Балашовского района, он оформил аренду за участок в селе Репное. В 2015 году — предоставил в администрацию документы, что на участке построено здание, но это не соответствовало действительности. После этого было оформлено право собственности на землю.

Ущерб Департаменту лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу составил 500 823 рубля.

Дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки.

Свою вину мужчина признал и полностью возместил ущерб, вернув участок в госсобственность.

Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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