Саратовец хотел помочь иностранцам и потерял 65 тыс. рублей
Жертвой мошенников стал 28-летний саратовец.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, в соцсетях он нашел объявление об оказании помощи иностранцам, которые пострадали от наводнения.
Мужчина решил помочь, ему позвонили и сказали о необходимости оплатить пошлину в размере 65 тыс. рублей, скинули реквизиты.
После выполнения этих действий оказалось, что нужно перевести еще 120 тыс. рублей. Тогда гражданин задумался, что это мошенники, и обратился в полицию. Больше денег он отправлять не стал.
Возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU