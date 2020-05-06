Десятки домов в Саратове остались без воды

6 Май 2020 2020-05-06T09:40:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 6 мая, в Саратове ряд улиц остался без воды из-за работ на коммуникациях, ориентировочно до полуночи.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в ООО «КВС».

Речь идет о домах, которые находятся в обслуживании ООО «Дружба» в Комсомольском поселке, частных домах там же, в поселках Тепличный и Калашниково, Прудной улице, 1, 2, 3 и 4-м Прудных проездах, 1 и 2-м Мало-Приморском проездах, Волгодонской и Новокрекингской, Южно-Зеленой, Брянской улицах, 1 и 2-м проездах Энергетиков, Санаторном проезде.

Также воды нет на улицах Брянская, Азина, Хомяковой, Заречная, 1 и 2-м Акмолинских проездах, 2-м Совхозном проезде, 5, 36а, 1-м Тульском проезде, 2, 14, 28, 30, 30а, Больничном проезде, 6, 1-м Тепличном проезде, 2, 3-м Тепличном проезде, 26 и 58. Затронуты улицы Химическая, Тульская, Минская, 1 и 2, Парковая, 44/46, 51, Азовская, 15, Маркина, 17/39, Комсомольская, 1, 3Б, 5, Васильковская, 1, Амурская, Прудная, Лесная, проспект Энтузиастов, дома в поселке ОПХ «Саратовское», Школьная улица в Березиной Речке.

До 17:00 не будет воды в домах на улице Уфимцева, 2-12, Тархова, 29, 29а, 29Б.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU