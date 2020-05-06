Самоизоляция в Саратове: в детсадах работают 25 дежурных групп

6 Май 2020 2020-05-06T09:09:22+03:00

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Сегодня, 6 мая, в 19 детсадах Саратова работают 25 дежурных групп во время режима самоизоляции.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, туда родители привели 215 детей.

Сначала малышам померили температуру, а потом запустили в учреждение, где регулярно проходят дезинфекция и кварцевание.

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ИСТОЧНИК KP.RU