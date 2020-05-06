Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 6 мая 2020 года: почти 100 человек за сутки

6 Май 2020 2020-05-06T09:37:22+03:00

Общее число заразившихся коронавирусом в Саратове на 6 мая 2020 года составило 835 человек

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В Саратовской области общее количество зараженных коронавирусом на 6 мая составило 835 человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, за сутки диагноз подтвердился у 98 человек.

Новые случаи распределились по районам Саратовской области так:

- Саратов — 3 человека,

- Аткарский район — 34 человека,

- Краснокутский район — 19 человек,

- Ртищевский район — 9 человек,

- Энгельсский район — 9 человек,

- Балаковский район — 5 человек,

- Вольский район — 5 человек,

- Марксовский район — 4 человека,

- Хвалынский район — 4 человека,

- Советский район — 3 человека,

- Ершовский район — 2 человека,

- Дергачевский район — 1 человек.

Большинство выявлено в Аткарском психоневрологическом интернате.

География распространения коронавируса в Саратовской области

- дети до 14 лет — 3 случая;

- 15-17 лет — 1 случай;

- 18-29 лет — 13 случаев;

- 30-39 лет — 6 случаев;

- 40-49 лет — 23 случаев;

- 50-59 лет — 25 случаев;

- старше 60 — 27 случаев.

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ИСТОЧНИК KP.RU