Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 6 мая 2020 года: почти 100 человек за сутки
В Саратовской области общее количество зараженных коронавирусом на 6 мая составило 835 человек.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, за сутки диагноз подтвердился у 98 человек.
Новые случаи распределились по районам Саратовской области так:
- Саратов — 3 человека,
- Аткарский район — 34 человека,
- Краснокутский район — 19 человек,
- Ртищевский район — 9 человек,
- Энгельсский район — 9 человек,
- Балаковский район — 5 человек,
- Вольский район — 5 человек,
- Марксовский район — 4 человека,
- Хвалынский район — 4 человека,
- Советский район — 3 человека,
- Ершовский район — 2 человека,
- Дергачевский район — 1 человек.
Большинство выявлено в Аткарском психоневрологическом интернате.
География распространения коронавируса в Саратовской области
- дети до 14 лет — 3 случая;
- 15-17 лет — 1 случай;
- 18-29 лет — 13 случаев;
- 30-39 лет — 6 случаев;
- 40-49 лет — 23 случаев;
- 50-59 лет — 25 случаев;
- старше 60 — 27 случаев.
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ИСТОЧНИК KP.RU