2020-05-06T08:09:20+03:00
Происшествия

В Саратове рецидивист из села украл 39 пачек масла из магазина

Сумма ущерба составила несколько тысяч рублей
Дарья Вострикова
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Полиция Октябрьского района раскрыла кражу из магазина на улице Рахова, которая произошла 29 апреля.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, в 16:37 кто-то унес 20 пачек масла «Молочное изобилие» 72,5% и 19 штук этого же товара марки «Белая Долина».

Сумма ущерба превысила отметку в 3 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 28-летний житель села Озерки, рецидивист.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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