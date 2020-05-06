В Саратове Volkswagen выехал на красный сигнал светофора и врезался в Mercedes

6 Май 2020 2020-05-06T08:29:50+03:00

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Вчера, 5 мая, в Саратове в 13:12 напротив дома №296 на перекрестке улиц Соколовая и Рахова случилось ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, 25-летний водитель Volkswagen Passat выехал на красный сигнал светофора и влетел в Mercedes-Benz под управлением 41-летнего мужчины.

В результате аварии старшего из водителей осмотрели медики, после чего отпустили домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU