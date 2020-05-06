2020-05-06T08:21:05+03:00
Происшествия

Начальницу отдела миграции саратовской полиции будут судить за взятку

По версии следствия, она получила 8 тыс. рублей
Екатерина Семенова
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В Саратовской области будут судить сотрудницу полиции.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ее обвиняют в получении взятки.

Следствие полагает, что с марта по апрель 2019 года начальница миграционного пункта отдела полиции находилась в командировке в Озинском районе. Там она получила 8 тыс. рублей за то, чтобы не привлекать иностранных граждан к ответственности.

Преступление было выявлено сотрудниками отдела собственной безопасности ГУ МВД региона.

Обвиняемая призналась и раскаялась. Уголовное дело направлено в суд.

ОРЧ СБ ГУ МВД России по Саратовской области проводится служебная проверка. Если вина сотрудницы полиции будет доказана, то она будет уволена из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с законодательством Российской Федерации, а ее непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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