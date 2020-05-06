В селе под Дергачами мужчина до смерти избил соперника

6 Май 2020 2020-05-06T08:10:30+03:00

Он застал свою жену у него дома

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области вынесен приговор 36-летнему жителю Дергачевского района.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человеку, от которого тот скончался.

В ходе расследования было установлено, что мужчина приревновал жену к 52-летнему жителю соседнего села. Вечером 17 декабря 2019 года он пришел к нему и застал там свою супругу.

Мужчину охватила ярость, он принялся избивать соперника кулаками и ногами. Женщина вызвала скорую помощь, но пострадавший скончался в больнице. Причиной смерти стала травма груди и острая дыхательная недостаточность.

Свою вину мужчина признал полностью. Суд отправил его в колонию строгого режима на девять лет.

Мужчина признал свою вину. Фото СУ СКР по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU