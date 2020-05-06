В селе под Дергачами мужчина до смерти избил соперника
В Саратовской области вынесен приговор 36-летнему жителю Дергачевского района.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человеку, от которого тот скончался.
В ходе расследования было установлено, что мужчина приревновал жену к 52-летнему жителю соседнего села. Вечером 17 декабря 2019 года он пришел к нему и застал там свою супругу.
Мужчину охватила ярость, он принялся избивать соперника кулаками и ногами. Женщина вызвала скорую помощь, но пострадавший скончался в больнице. Причиной смерти стала травма груди и острая дыхательная недостаточность.
Свою вину мужчина признал полностью. Суд отправил его в колонию строгого режима на девять лет.
Мужчина признал свою вину. Фото СУ СКР по Саратовской области
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ИСТОЧНИК KP.RU