2020-05-06T08:10:30+03:00
Происшествия

В селе под Дергачами мужчина до смерти избил соперника

Он застал свою жену у него дома
Екатерина Семенова
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Вынесен приговор жителю села в Дергачевском районе. Фото СУ СКР по Саратовской областиВынесен приговор жителю села в Дергачевском районе. Фото СУ СКР по Саратовской области
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В Саратовской области вынесен приговор 36-летнему жителю Дергачевского района.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человеку, от которого тот скончался.

В ходе расследования было установлено, что мужчина приревновал жену к 52-летнему жителю соседнего села. Вечером 17 декабря 2019 года он пришел к нему и застал там свою супругу.

Мужчину охватила ярость, он принялся избивать соперника кулаками и ногами. Женщина вызвала скорую помощь, но пострадавший скончался в больнице. Причиной смерти стала травма груди и острая дыхательная недостаточность.

Свою вину мужчина признал полностью. Суд отправил его в колонию строгого режима на девять лет.

Мужчина признал свою вину. Фото СУ СКР по Саратовской области

Мужчина признал свою вину. Фото СУ СКР по Саратовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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