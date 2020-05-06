В среду в Саратове ожидается гроза

6 Май 2020 2020-05-06T05:59:54+03:00

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В Саратовской области днем 6 мая ожидается жаркая погода.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, по прогнозу метеорологов Гидрометцентра, возможна гроза.

Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью до 16-21 метра в секунду при порывах.

Столбик термометра покажет +22... +27 градусов. При грозе немного ниже — до +21 градуса.

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ИСТОЧНИК KP.RU