Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 6 мая 2020 года: прирост составил 78 человек

6 Май 2020 2020-05-06T01:23:21+03:00

Общее количество заразившихся в Саратове на 6 мая составило 737 человек

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Очередной «рекорд» по приросту заболеваемости коронавирусом в Саратовской области поставлен 5 мая.

Количество заразившихся в Саратовской области, по данным оперативного штаба на 5 мая, составило 78 человек.

Итого общее число подтвержденных диагнозов — уже 737.

Из них 66 человек до 18 лет и 32 человека старше 80 лет.

133 человека выздоровели.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/777163" frameborder="0"></iframe> Распространение коронавируса по Саратовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU