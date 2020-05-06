Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 6 мая 2020 года: прирост составил 78 человек
Очередной «рекорд» по приросту заболеваемости коронавирусом в Саратовской области поставлен 5 мая.
Количество заразившихся в Саратовской области, по данным оперативного штаба на 5 мая, составило 78 человек.
Итого общее число подтвержденных диагнозов — уже 737.
Из них 66 человек до 18 лет и 32 человека старше 80 лет.
133 человека выздоровели.
Распространение коронавируса по Саратовской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU