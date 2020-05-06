2020-05-06T01:23:21+03:00
Общество

Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 6 мая 2020 года: прирост составил 78 человек

Общее количество заразившихся в Саратове на 6 мая составило 737 человек
Екатерина Семенова
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..Фото: Ольга Симонова
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Очередной «рекорд» по приросту заболеваемости коронавирусом в Саратовской области поставлен 5 мая.

Количество заразившихся в Саратовской области, по данным оперативного штаба на 5 мая, составило 78 человек.

Итого общее число подтвержденных диагнозов — уже 737.

Из них 66 человек до 18 лет и 32 человека старше 80 лет.

133 человека выздоровели.

Распространение коронавируса по Саратовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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