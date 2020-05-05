В Энгельсе бушевал пожар на площади три гектара
Горели камыши и трава
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В Энгельсе горела сухая трава и камыши.
Как сообщает портал «ЧП-Саратов», огонь охватил территорию у поселка Заря.
Площадь возгорания составила около трех гектаров. Основное пламя было локализовано, пожарный при поддержке областных спасателей борются с оставшимися очагами.
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ИСТОЧНИК KP.RU