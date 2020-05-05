2020-05-05T18:08:28+03:00
Спорт

Бывший саратовский футболист Федор Смолов вернулся в Испанию

Ему предстоит провести две недели на карантине, прежде чем возобновить тренировки
Екатерина Семенова
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Федор Смолов вернулся в Испанию. Кадр из интервью футболиста каналу Televisión de GaliciaФедор Смолов вернулся в Испанию. Кадр из интервью футболиста каналу Televisión de Galicia
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Уроженец Саратова, бывший игрок местной молодежной команды «Сокол» Федор Смолов вернулся в Испанию.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», спортсмен заявил, что рад вернуться и ждет возобновления сезона.

В интервью испанскому телеканалу Televisión de Galicia он сказал, что коронавируса не боится, но ситуация с ним кажется ему нехорошей.

- Я бы хотел поблагодарить медиков и врачей, которые сейчас заботятся о людях. Здоровье семьи, детей и всех людей — это сейчас самое важное. Надеюсь, что футбол скоро возобновится, и люди смогут сосредоточиться на чем-то другом, кроме коронавируса, — цитирует слова Федора Смолова «Спорт-Экспресс».

Сейчас он выступает за команду «Сельта». После возвращения в город Виго Смолов две недели будет обязан провести в карантине.

Напомним, в начале апреля он самовольно улетел в Россию из Испании, но заявил, что готов вернуться в любое время.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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