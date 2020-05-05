В Балакове водитель иномарки попал в больницу после заезда на газон
Мужчина не справился с управлением
Фото ГИБДД по Саратовской области
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В Балакове Саратовской области автомобиль Hyundai Sonata вылетел на газон.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария произошла на проспекте Героев.
За рулем иномарки находился 33-летний мужчина. По предварительной версии, он не справился с управлением. Машина вылетела на разделительную полосу с зеленой зоной.
Водитель был госпитализирован.
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ИСТОЧНИК KP.RU