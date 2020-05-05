2020-05-05T15:05:25+03:00
Общество

Как принять участие в акции «Георгиевская ленточка» в 2020 году: можно сделать это из дома

Рассказываем по пунктам, как присоединиться к акции «Георгиевская ленточка»
Екатерина Семенова
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Акция "Георгиевская ленточка" проходит уже 15 летАкция "Георгиевская ленточка" проходит уже 15 летФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Саратовской области в 2020 году поменялся формат патриотической акции «Георгиевская ленточка». В этом году она пройдет уже в 15-й раз.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве внутренней политики и общественных отношений, в режиме самоизоляции к ней можно присоединиться из дома.

Рассказываем, как присоединиться к акции «Георгиевская ленточка».

Первое: фотографируемся с георгиевской ленточкой.

Второе: размещаем в соцсетях фото и рассказ о своем участии в акции.

Третье: проставляем хештеги #георгиевскаяленточка и #лучшедома, по которым ваш рассказ найдут другие участники акции.

Четвертое: передаем эстафету друзьям.

Для участия в акции достаточно сделать дома фото с георгиевской лентой. Фото соцсетей

Для участия в акции достаточно сделать дома фото с георгиевской лентой. Фото соцсетей

Если георгиевской ленточки нет, то в соцсетях Instagram и «ВКонтакте» есть специальные мобильные приложения — фоторамки «Георгиевская ленточка».

- Очень важно относиться к символу Победы с уважением. Наше движение уже не первый год раздает специальную памятку с правилами ношения Георгиевской ленточки. Мы считаем, что самое лучшее место для ленты — у сердца, слева на груди, — отметила руководитель всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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