Как принять участие в акции «Георгиевская ленточка» в 2020 году: можно сделать это из дома
В Саратовской области в 2020 году поменялся формат патриотической акции «Георгиевская ленточка». В этом году она пройдет уже в 15-й раз.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве внутренней политики и общественных отношений, в режиме самоизоляции к ней можно присоединиться из дома.
Рассказываем, как присоединиться к акции «Георгиевская ленточка».
Первое: фотографируемся с георгиевской ленточкой.
Второе: размещаем в соцсетях фото и рассказ о своем участии в акции.
Третье: проставляем хештеги #георгиевскаяленточка и #лучшедома, по которым ваш рассказ найдут другие участники акции.
Четвертое: передаем эстафету друзьям.
Для участия в акции достаточно сделать дома фото с георгиевской лентой. Фото соцсетей
Если георгиевской ленточки нет, то в соцсетях Instagram и «ВКонтакте» есть специальные мобильные приложения — фоторамки «Георгиевская ленточка».
- Очень важно относиться к символу Победы с уважением. Наше движение уже не первый год раздает специальную памятку с правилами ношения Георгиевской ленточки. Мы считаем, что самое лучшее место для ленты — у сердца, слева на груди, — отметила руководитель всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.
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ИСТОЧНИК KP.RU