Четыре человека пострадали в столкновении пяти машин в Энгельсе
На месте работают инспекторы ГИБДД
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В Энгельсе Саратовской области произошла массовая авария.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, ДТП случилось на улице Полиграфическая.
Около 14 часов там столкнулись пять автомобилей. Марки машин и обстоятельства аварии сейчас устанавливаются.
Госпитализированы четыре человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU