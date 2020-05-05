Четыре человека пострадали в столкновении пяти машин в Энгельсе

5 Май 2020 2020-05-05T13:52:04+03:00

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В Энгельсе Саратовской области произошла массовая авария.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, ДТП случилось на улице Полиграфическая.

Около 14 часов там столкнулись пять автомобилей. Марки машин и обстоятельства аварии сейчас устанавливаются.

Госпитализированы четыре человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU