Михаил Исаев пригласил саратовцев в рейды по зеленым насаждениями

5 Май 2020 2020-05-05T13:00:12+03:00

Он заявил, что жители сами просят спиливать опасные деревья [видео]

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Глава Саратова Михаил Исаев призвал граждан сопровождать его в рейдах по озеленению города.

Об этом он написал на своей странице в соцсети Instagram.

Михаил Исаев рассказал о проблемах с зелеными насаждениями, с которыми столкнулся город.

- На слуху несчастные случаи, которые произошли по причине падения биологически устаревших растений. За последние 2 года в сильный ветер и ураган повалено более 400 деревьев, которые в том числе нанесли ущерб имуществу и здоровью горожан. Этому всему предшествовал тот факт, что последние 20 лет заменой зеленых насаждений в городе не занимались, не проводили должные работы по кронированию, — отметил он.

Он также не скрывает, что к нему поступает множество обращений граждан, возмущенных спилом деревьев.

- Но поверьте, люди, которые непосредственно живут во дворах со старыми, сухими деревьями, просят власть спилить их, так как деревья угрожают их имуществу и здоровью, — заявил глава города.

Также он напомнил, что в этом году город закупит более тысячи крупномерных саженцев, чтобы восполнить зеленые насаждения. Они появятся там, «где это возможно и отвечает нормативам».

Ранее член Общественной палаты Саратовской области Николай Скворцов также высказал свою точку зрения о ситуации по спилу деревьев в городе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/777096" frameborder="0"></iframe> Михаил Исаев о благоустройстве Саратова.

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ИСТОЧНИК KP.RU