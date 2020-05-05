Михаил Исаев пригласил саратовцев в рейды по зеленым насаждениями
Глава Саратова Михаил Исаев призвал граждан сопровождать его в рейдах по озеленению города.
Об этом он написал на своей странице в соцсети Instagram.
Михаил Исаев рассказал о проблемах с зелеными насаждениями, с которыми столкнулся город.
- На слуху несчастные случаи, которые произошли по причине падения биологически устаревших растений. За последние 2 года в сильный ветер и ураган повалено более 400 деревьев, которые в том числе нанесли ущерб имуществу и здоровью горожан. Этому всему предшествовал тот факт, что последние 20 лет заменой зеленых насаждений в городе не занимались, не проводили должные работы по кронированию, — отметил он.
Он также не скрывает, что к нему поступает множество обращений граждан, возмущенных спилом деревьев.
- Но поверьте, люди, которые непосредственно живут во дворах со старыми, сухими деревьями, просят власть спилить их, так как деревья угрожают их имуществу и здоровью, — заявил глава города.
Также он напомнил, что в этом году город закупит более тысячи крупномерных саженцев, чтобы восполнить зеленые насаждения. Они появятся там, «где это возможно и отвечает нормативам».
Ранее член Общественной палаты Саратовской области Николай Скворцов также высказал свою точку зрения о ситуации по спилу деревьев в городе.
Михаил Исаев о благоустройстве Саратова.
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ИСТОЧНИК KP.RU