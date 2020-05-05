Под Балашовом ночью найден труп мужчины и велосипед

5 Май 2020 2020-05-05T14:03:55+03:00

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В полночь 3 мая на дороге между Балашовом и Ивановкой был найден труп мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, рядом находился велосипед, явно побывавший в ДТП.

Было начато расследование. Сотрудники автоинспекции установили возможного причастного к трагедии — 38-летнего водителя автомобиля Lifan.

Проверка продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU