Под Балашовом ночью найден труп мужчины и велосипед
ГИБДД установила предполагаемого виновника ДТП
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В полночь 3 мая на дороге между Балашовом и Ивановкой был найден труп мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона, рядом находился велосипед, явно побывавший в ДТП.
Было начато расследование. Сотрудники автоинспекции установили возможного причастного к трагедии — 38-летнего водителя автомобиля Lifan.
Проверка продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU