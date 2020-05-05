В Балашовском районе на летней кухне сгорела пенсионерка

5 Май 2020 2020-05-05T11:57:26+03:00

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В Балашовском районе Саратовской области на пожаре погибла женщина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия случилась в селе Котоврас утром 5 мая.

Около 07:50 жильцы частного дома увидели, что горит летняя кухня, где жила их бабушка. Они попытались потушить пожар самостоятельно, но не смогли.

На место прибыли пожарные, которые справились с огнем. После разбора завалов на пепелище найдено тело 72-летней женщины. Установлено, что она сильно обгорела.

Тело женщины нашли во время разбора завалов. Фото СУ СКР по Саратовской области

По предварительной версии, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.

Начата проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение

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ИСТОЧНИК KP.RU