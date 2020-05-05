В Балашовском районе на летней кухне сгорела пенсионерка
В Балашовском районе Саратовской области на пожаре погибла женщина.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия случилась в селе Котоврас утром 5 мая.
Около 07:50 жильцы частного дома увидели, что горит летняя кухня, где жила их бабушка. Они попытались потушить пожар самостоятельно, но не смогли.
На место прибыли пожарные, которые справились с огнем. После разбора завалов на пепелище найдено тело 72-летней женщины. Установлено, что она сильно обгорела.
Тело женщины нашли во время разбора завалов. Фото СУ СКР по Саратовской области
По предварительной версии, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.
Начата проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение
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ИСТОЧНИК KP.RU