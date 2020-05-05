2020-05-05T11:57:26+03:00
Происшествия

В Балашовском районе на летней кухне сгорела пенсионерка

Пожар заметили ее родственники
Екатерина Семенова
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Жильцы дома пытались потушить пожар самостоятельно. Фото СУ СКР по Саратовской областиЖильцы дома пытались потушить пожар самостоятельно. Фото СУ СКР по Саратовской области
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В Балашовском районе Саратовской области на пожаре погибла женщина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия случилась в селе Котоврас утром 5 мая.

Около 07:50 жильцы частного дома увидели, что горит летняя кухня, где жила их бабушка. Они попытались потушить пожар самостоятельно, но не смогли.

На место прибыли пожарные, которые справились с огнем. После разбора завалов на пепелище найдено тело 72-летней женщины. Установлено, что она сильно обгорела.

Тело женщины нашли во время разбора завалов. Фото СУ СКР по Саратовской области

Тело женщины нашли во время разбора завалов. Фото СУ СКР по Саратовской области

По предварительной версии, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.

Начата проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение

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ИСТОЧНИК KP.RU

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