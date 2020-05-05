Жители Пензенской области присоединились к песенному марафону «Наш День Победы»

5 Май 2020 2020-05-05T11:48:43+03:00

В Пензе солисты Губернаторской симфонической капеллы исполнили знаменитую песню "День Победы"

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Продолжается песенный марафон регионов Приволжского федерального округа «Наш День Победы».

5 мая к нему присоединилась Пензенская область.

Как сообщили организаторы — аппарат полномочного представителя Президента РФ — эстафету жители Пензенской области приняли от Ульяновска.

Знаменитую песню «День Победы» исполнили представители Губернаторской симфонической капеллы под управлением Заслуженного деятеля искусств России Владимира Каширского. Запись была сделала до введения режима самоизоляции.

Напомним, марафон стартовал 25 апреля в Мордовии. Саратовская область присоединилась к нему 3 мая.

Все записи марафона можно найти на YouTube, а также в соцсетях под хештегами #песнипобедыПФО, #нашденьпобеды.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/777088" frameborder="0"></iframe> Песенный марафон "Наш День Победы" в Пензенской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU