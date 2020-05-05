Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 5 мая: федеральный штаб подтвердил данные по региону

5 Май 2020 2020-05-05T11:05:06+03:00

В России за сутки подтверждены 10 102 диагноза

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Общероссийский оперативный штаб подтвердил численность заболевших коронавирусом в Саратовской области.

Как ранее сообщала «КП-Саратов» со ссылкой на данные регионального штаба, утром 5 мая стало известно о 78 новых случаях заражения.

Саратовская область по числу заражений за вчерашний день вошла в топ-20 регионов России и заняла 18-е место. Больше всего традиционно зарегистрировано в Москве — 5 714 случая.

В стране за день подтверждены 10 102 случая. Всего за время эпидемии заражены оказались 155 370 человек, 1 451 скончался, 19 856 — выздоровели.

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ИСТОЧНИК KP.RU