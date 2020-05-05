Отключена вода на шести улицах Саратова
Ведется ремонт запорного оборудования
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В Ленинском районе Саратова утром во вторник, 5 мая, была отключена холодная вода.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО» КВС», рабочие предприятия начала замену запорного оборудования на Мельничной, 49.
В связи с этим до 14 часов не будет воды в домах на улицах Мельничная, Луговая, Лесная, Выгонная, Цветочная, а также на проспекте 50 лет Октября.
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ИСТОЧНИК KP.RU