2020-05-05T10:47:07+03:00
Общество

Коронавирус в Саратовской области: два района сдерживают натиск заражения

В Турковском и Воскресенском районах не выявлено ни одного случая
Екатерина СеменоваОльга СИМОНОВА
Поделиться:
Карта заражения коронавирусом по районам Саратовской областиКарта заражения коронавирусом по районам Саратовской областиФото: Ольга Симонова
Изменить размер текста:

Обновлена карта распространения коронавируса в Саратовской области.

По-прежнему два района остаются не затронуты инфекцией — это Турковский и Воскресенский.

Самое большое количество случаев заражения — в Саратове. Здесь зарегистрировано 153 зараженных. На втором месте Ершовский район — 107 человек заболели COVID-19.

Напомним, за сутки подтверждены еще 78 диагнозов. Итого общее количество случаев заражения составило 737 человек.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 5 мая: федеральный штаб подтвердил данные по региону
Отключена вода на шести улицах Саратова
Коронавирус в Саратовской области: два района сдерживают натиск заражения
Общественник Николай Скворцов: массовый снос деревьев в Саратове — попытка экономии денег
Вылетевший из Москвы в Саратове самолет экстренно вернулся в столицу
В Петровском районе произошел резкий рост заражений коронавирусом
В Саратове муж вернулся с работы и застал жену с насильником
В Саратове водитель на иномарке сбил пешехода насмерть и скрылся
Количество зараженных коронавирусом на 5 мая 2020 года: 737 случаев всего
Задержан похититель велосипедов из Энгельса
В Саратовской области сохранится жаркая погода
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 5 мая 2020 года: уже 659 случаев
Как открыли предприятия, так и закроем: Стрелюхин пригрозил саратовцам ужесточением мер
Полиция пообещала наказать отдыхающих в Затоне
Равнение на победу: в канун 9 мая депутат Саратовской облдумы Андрей Воробьев подарил школьникам юнармейскую форму
В Саратов везут десятки вахтовиков, некоторые из них могут быть заражены коронавирусом
Александр Стрелюхин о масочном режиме: покупатели магазинов без масок обслуживаться не должны!