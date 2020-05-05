Коронавирус в Саратовской области: два района сдерживают натиск заражения

5 Май 2020 2020-05-05T10:47:07+03:00

В Турковском и Воскресенском районах не выявлено ни одного случая

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Обновлена карта распространения коронавируса в Саратовской области.

По-прежнему два района остаются не затронуты инфекцией — это Турковский и Воскресенский.

Самое большое количество случаев заражения — в Саратове. Здесь зарегистрировано 153 зараженных. На втором месте Ершовский район — 107 человек заболели COVID-19.

Напомним, за сутки подтверждены еще 78 диагнозов. Итого общее количество случаев заражения составило 737 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU