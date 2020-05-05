Общественник Николай Скворцов: массовый снос деревьев в Саратове — попытка экономии денег
Член Общественной палаты Саратовской области Николай Скворцов рассказал о причинах массового спила деревьев в городе.
По его словам, это происходит для экономии денег.
Свой пост Николай Скворцов опубликовал на странице в Facebook. Он сообщил, что встретился с одним из городских чиновников, которые отвечают за озеленение в Саратове. Тот и прояснил ситуацию.
- Вот, что я услышал.
В нашем городе еще с давних советских времён было принято сажать так называемые «сорные» деревья — тополя и вязы. Сейчас такие не сажают по ряду причин, в том числе эстетических и медицинских.
Главная причина опиловки — высокая аварийность деревьев. В зимнее время или в период сильных порывов ветра такие деревья ломаются. Ущерб получают собственники электросетей и автомобилисты. Отвечает «рублем» город.
Выходит: нынешняя опиловка — это попытка экономии денег.
Короче: «пилили, пилят и будут пилить», — считает Николай Скворцов.
Член Общественной палаты Саратовской области Николай СкворцовФото: с личной страницы в facebook
При этом возникает парадокс — за опиловку и озеленение отвечают одни и те же люди. Однако, как предполагает общественник, акты о пригодности дерева составляются порой уже после его спила.
- Доказать этого сейчас не могу, но, думаю, это тот самый момент, на котором лесорубов можно поймать «за мухлёж». Особенно, если проанализировать время составления разных актов, — заявил Николай Скворцов.
Также он не уверен, что взамен уничтоженных деревья в Саратове появятся новые. Например, высаженные липы могут просто не прижиться — им не хватит полива, а жару в условиях сплошной асфальтировки они переносят плохо.
- Я не являюсь специалистом в озеленении и просто озвучиваю то, что услышал. Как говорится, «за сколько купил, за столько продаю», — предупредил Скворцов.
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ИСТОЧНИК KP.RU