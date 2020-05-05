Вылетевший из Москвы в Саратове самолет экстренно вернулся в столицу

5 Май 2020 2020-05-05T10:21:12+03:00

Самолет, вылетевший в Саратов, вернулся в Москву Фото: Екатерина Семенова

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Самолет, летевший в Саратов, сделал экстренную посадку в Москве.

Как сообщает ТАСС, ЧП случилось около 06:45 сегодня, 5 мая.

Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот» поднялся в воздух, но через несколько минут экипаж принял решение вернуться. Причина — отказ левого двигателя.

В общей сложности, самолет провел в воздухе около получаса.

Специалисты приступили к осмотру судна и выявлению неполадок.

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ИСТОЧНИК KP.RU