Вылетевший из Москвы в Саратове самолет экстренно вернулся в столицу
Самолет, летевший в Саратов, сделал экстренную посадку в Москве.
Как сообщает ТАСС, ЧП случилось около 06:45 сегодня, 5 мая.
Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот» поднялся в воздух, но через несколько минут экипаж принял решение вернуться. Причина — отказ левого двигателя.
В общей сложности, самолет провел в воздухе около получаса.
Специалисты приступили к осмотру судна и выявлению неполадок.
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ИСТОЧНИК KP.RU