В Петровском районе произошел резкий рост заражений коронавирусом
В Саратовской области за минувшие сутки от коронавируса вылечились 27 человек.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, всего с начала эпидемии выздоровели 133 человека.
Уточнены данные по заболевшим. Из новых 78 случаев 56 — это контактные. 13 были выявлены среди больных пневмонией. Пятеро приехали из Москвы с признаками ОРВИ, у четверых имелись симптомы простуды.
- В Петровском районе рост дали контакты с заболевшим и в двух селах, — подчеркнули в оперативном штабе.
Напомним, за сутки там заразились сразу 10 человек, это более чем в два раза превышает число заболевших за все время — было четверо.
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ИСТОЧНИК KP.RU