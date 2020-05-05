В Петровском районе произошел резкий рост заражений коронавирусом

5 Май 2020 2020-05-05T09:50:29+03:00

Причина — контактные в двух селах

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области за минувшие сутки от коронавируса вылечились 27 человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, всего с начала эпидемии выздоровели 133 человека.

Уточнены данные по заболевшим. Из новых 78 случаев 56 — это контактные. 13 были выявлены среди больных пневмонией. Пятеро приехали из Москвы с признаками ОРВИ, у четверых имелись симптомы простуды.

- В Петровском районе рост дали контакты с заболевшим и в двух селах, — подчеркнули в оперативном штабе.

Напомним, за сутки там заразились сразу 10 человек, это более чем в два раза превышает число заболевших за все время — было четверо.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU