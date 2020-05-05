В Саратове муж вернулся с работы и застал жену с насильником

5 Май 2020 2020-05-05T09:52:05+03:00

Злоумышленник перепутал квартиры и напал на женщину

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В Ленинском районе Саратова возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в насильственных действиях сексуального характера под угрозой убийством.

Следствие полагает, что около шести вечера 28 апреля он зашел в чужую квартиру. Хозяйка дома ждала мужа с работы и не стала запирать входную дверь. 43-летний ранее судимый мужчина шел к своему приятелю для распития спиртного.

Он перепутал двери и вломился в чужую квартиру. Там он схватил нож и, угрожая женщине, совершил насильственные действия сексуального характера.

В этот момент вернулся муж потерпевшей с приятелем, которые застали злоумышленника и вызвали полицию.

Гражданину предъявлено обвинение в нападении. Кроме того, решается вопрос о возможном возбуждении дела по факту незаконного проникновения в чужое жилище.

Сейчас обвиняемый под арестом. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU