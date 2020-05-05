В Саратове водитель на иномарке сбил пешехода насмерть и скрылся

5 Май 2020 2020-05-05T09:21:49+03:00

Он протаранил еще два авто

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На улице Советская в Саратове произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария произошла 3 мая напротив дома №30/32 по улице Советская.

В 16:15 водитель автомобиля Hyundai Solaris не справился с управлением и сбил 53-летнего пешехода. После этого иномарка протаранила припаркованные автомобили «Вис» и Renault.

Водитель скрылся с места ДТП и был найден только на следующий день, а сбитый мужчина скончался вечером.

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ИСТОЧНИК KP.RU