В Саратове водитель на иномарке сбил пешехода насмерть и скрылся
На улице Советская в Саратове произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария произошла 3 мая напротив дома №30/32 по улице Советская.
В 16:15 водитель автомобиля Hyundai Solaris не справился с управлением и сбил 53-летнего пешехода. После этого иномарка протаранила припаркованные автомобили «Вис» и Renault.
Водитель скрылся с места ДТП и был найден только на следующий день, а сбитый мужчина скончался вечером.
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ИСТОЧНИК KP.RU