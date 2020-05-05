Задержан похититель велосипедов из Энгельса

5 Май 2020 2020-05-05T08:42:22+03:00

Он успел продать свою добычу

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В Энгельсе Саратовской области задержан похититель велосипедов.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, заявления о кражах поступили от 39-летнего мужчины и 46-летней женщины.

Добычей злоумышленника стали велосипеды STELS Navigator и Stern.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела. 4 мая сотрудники полиции задержали подозреваемого — ранее судимого 38-летнего мужчину. Выяснилось, что велосипеды он успел перепродать.

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ИСТОЧНИК KP.RU