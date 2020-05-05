Задержан похититель велосипедов из Энгельса
В Энгельсе Саратовской области задержан похититель велосипедов.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, заявления о кражах поступили от 39-летнего мужчины и 46-летней женщины.
Добычей злоумышленника стали велосипеды STELS Navigator и Stern.
По данным фактам были возбуждены уголовные дела. 4 мая сотрудники полиции задержали подозреваемого — ранее судимого 38-летнего мужчину. Выяснилось, что велосипеды он успел перепродать.
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ИСТОЧНИК KP.RU